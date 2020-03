Caio produz 30 urbanos Apache Vip para MobiBrasil Pernambuco

A empresa MobiBrasil de Pernambuco adquiriu 30 novos ônibus do modelo Apache Vip, líder de vendas no segmento de urbano urbanos.

Os veículos irão compor a frota da empresa, tradicional cliente da marca Caio, a qual oferece soluções para facilitar a mobilidade das pessoas, com produtos de qualidade, segurança e alto padrão de atendimento.

Das unidades adquiridas, 26 irão operar na Região Metropolitana do Recife, pelo Sistema Estrutural Integrado (SEI). Já as outras 4, irão circular em linhas convencionais.

Todos os veículos contam com três portas de acesso, oferecem total acessibilidade, equipados com elevadores, dois espaços para cadeirantes e poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

São equipados com solicitação de parada sem fio, itinerários eletrônicos em LED e sistema de monitoramento interno por câmeras, oferecendo maior segurança para todos que utilizam o transporte coletivo.

Parceria de longa data

A frota da MobiBrasil de Pernambuco é formada 100% por veículos da marca Caio. Ela reúne 208 ônibus do modelo Apache Vip e 100 Millennium BRT articulado, que circulam no Corredor Leste/Oeste, operado totalmente pela MobiBrasil.

A marca Caio fideliza seus clientes, proporcionando produtos que são referência no mercado de transportes.

Outras informações sobre a Caio podem também ser obtidas no site: http://www.caio.com.br, nas redes sociais @caioinduscaroficial e no LinkedIn Caio Induscar Oficial.

Assessoria de Imprensa Caio

Março de 2020