Caio produz 132 ônibus urbanos para grupo da Angola

O Grupo Asperbras adquiriu 132 ônibus, no modelo Apache Vip, produzido pela Caio Induscar. Os veículos fazem do Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP) de Angola, na África.

Todos os ônibus contam com barreira de proteção para motoristas e cobradores, item importante no atual momento de crise sanitária. A Caio criou um conjunto de soluções rápidas, de fácil aplicabilidade e de custo acessível em prol da segurança biológica do modal, denominadas Caio Protect.

O kit de proteção para isolamento de motoristas e cobradores, com componentes em vidro, é uma das soluções do Caio Protect aplicada nos Apache VIP produzidos para o cliente.

Os veículos adquiridos partem de Botucatu, onde está localizada a unidade Fabril da Caio, no interior de São Paulo, rumo a Angola. O primeiro lote dos veículos será embarcado no início de novembro.

Todas as unidades possuem 10.50 metros de comprimento, embarque dianteiro e lotação total para 65 pessoas. Contam com poltronas reservadas a pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos, e degrau escamoteável, que facilita o acesso ao ônibus.

São equipados também com itens que proporcionam mais comodidade e conforto a todos, como poltronas injetadas para os passageiros, facilitando a limpeza, e assento hidráulico com encosto de cabeça e deslocamento lateral para o motorista.

Prezando pela segurança dos passageiros durante o transporte, também são equipados com portas tipo fole, com acionamento eletropneumático e bloqueadores, os quais evitam abertura inesperada durante o trajeto.

Possuem ar-condicionado, itinerários eletrônicos, iluminação em LED, catraca eletromecânica, preparação para sistema de bilhetagem eletrônica e layout de assento específico, definido pelo cliente em conjunto com a Caio.

A Caio oferece ao mercado mundial, produtos inovadores, seguros e de qualidade certificada, proporcionando vantagens operacionais a seus clientes e satisfação aos passageiros do transporte público, há mais de 74 anos.