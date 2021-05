Caio Induscar vende 63 ônibus Apache Vip para empresas de Cuiabá  

Contribuindo mais uma vez com a evolução do transporte coletivo de passageiros, a Caio realiza a entrega de 63 unidades do ônibus urbano Apache VIP para Cuiabá, capital do Mato Grosso. As empresas Integração, Caribus e União Transportes foram as responsáveis pela aquisição dos ônibus que fazem parte do plano de modernização do transporte coletivo da cidade.

Dentre os objetivos informados pela prefeitura, definidos dentro do processo licitatório do transporte de passageiros da cidade, está a redução da idade média dos veículos de 5,5 para 4,5 anos e climatização de 50% da frota em circulação, a partir de maio de 2021.

Visita da Prefeitura Municipal de São Roque à fábrica da Caio

Na semana passada o parque fabril da Caio unidade Botucatu recebeu o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, acompanhado da primeira-dama, Márcia Pinheiro, do presidente da Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos, Romulo Botelho e do secretário de Mobilidade Urbana de Várzea Grande, Breno Gomes. Na ocasião foi realizada a última vistoria aos novos veículos que integrarão a frota da cidade.

Sobre o Apache Vip

O Apache Vip quarta geração foi o modelo escolhido para propiciar aos passageiros mais conforto e segurança, além da solidez estrutural e durabilidade, características dos produtos marca Caio, propiciando aos clientes um produto de qualidade superior.

As unidades foram projetadas para que a operação seja possível nas vias ou corredores exclusivos, contando com quatro portas, sendo duas no nível da rua ou avenida e duas no nível do corredor, além de elevador e rampa de acesso, tornando os veículos 100% acessíveis.

Todos os ônibus são equipados com ar condicionado e filtro antipólen, que impede a entrada de impurezas e poluentes prejudiciais à saúde. Outros componentes que compõem os Apache Vip são: validador eletrônico, iluminação interna e três itinerários eletrônicos em LED, preparação para GPS e microcâmeras.

Os veículos possuem poltronas totalmente estofadas de fácil limpeza e manutenção e assentos reservados para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.

