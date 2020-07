Caio Induscar vende 10 modelos Apache Vip para a região metropolitana de SP

A Viação Pirajuçara, cliente tradicional da marca Caio há mais de três décadas, adquiriu recentemente 10 novos veículos do modelo Apache Vip, com ar condicionado.

A empresa, sediada na cidade de Embu das Artes, no Estado de São Paulo, faz parte do Consórcio Intervias, que é responsável pelo transporte diário de diversos passageiros da área 1, na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP.

Todos os veículos adquiridos seguem os padrões da EMTU, que gerencia o sistema. Eles contam com 13.20 metros de comprimento, lotação total para 73 pessoas e cinco portas, com embarque dianteiro.

Os ônibus contam com acessibilidade total, equipados com elevadores e poltronas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos.

Eles possuem ar condicionado, itinerários eletrônicos, sistema de monitoramento interno por câmeras, catracas eletromecânicas, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis, preparação para sistema Wi-fi e para validador eletrônico.

Com o objetivo de proporcionar mais conforto e comodidade aos passageiros, durante as viagens, todos os veículos possuem poltronas totalmente estofadas.