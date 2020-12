Caio Induscar entrega ônibus especial para a ONG Programando o Futuro

A Caio realizou a entrega de um ônibus Apache Vip customizado para a ONG Programando o Futuro, de Valparaíso de Goiás. A organização, fundada há 20 anos, atua na inclusão digital de comunidades carentes e em projetos de cunho social voltados a ações educativas, ambientais e tecnológicas por todo o Brasil.

O Apache Vip produzido para a ONG será utilizado no Reciclotech, programa de inclusão da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. “Somos, segundo a ONU, o 6º país que mais gera lixo eletrônico no mundo, por isso a necessidade de conscientizar as pessoas sobre a importância do descarte correto desse tipo de material. Nosso novo ônibus, produzido pela Caio, abrigará um laboratório multimídia que irá disseminar esses conceitos. Além disso, o veículo contará com uma estrutura para capacitar jovens de baixa renda por meio de cursos voltados à tecnologia”, explica Vilmar Simion Nascimento, fundador e coordenador da ONG.

Segundo Vilmar, o novo veículo entrará em operação no início de 2021 com o objetivo de realizar 100 ações itinerantes do Reciclotech, sobre gestão do lixo eletrônico como também a arrecadação desses materiais nas comunidades. Computadores, monitores e outros eletroeletrônicos doados, dependendo de seu estado, podem ser recuperados e posteriormente doados para instituições de ensino de localidades menos favorecidas.

Sobre o Apache Vip

O Apache Vip produzido para a ONG Programando o Futuro conta com diferenciais que o tornam único. O salão interno totalmente customizado comprova a expertise da Caio em atender às necessidades específicas de seus clientes.

O ônibus é equipado com itens de tecnologia embarcada como sistema wi-fi e tomadas USB para recarga de dispositivos móveis, além de tomadas elétricas posicionadas em pontos estratégicos da carroceria e preparação para sistema de rádio com alto-falantes.

Ar-condicionado e vidros na cor fumê proporcionam conforto térmico e a troca de ar ideal no ambiente. Um elevador facilita o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos.

Possui comprimento total de 12500 mm, iluminação interna em LEDs e capacidade para 8 pessoas sentadas. As poltronas dos passageiros são do tipo rodoviária, reclináveis, com apoios de braços e estofamento especial.

Assessoria de Imprensa Caio