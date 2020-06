Caio Induscar entrega 355 novos ônibus para o Chile

A Caio Induscar, em parceria com a Scania, iniciou no mês de maio a entrega de 355 novos ônibus para o sistema de transporte da cidade de Santiago, capital do Chile. Eles irão operar no sistema urbano Red Metropolitana de Movilidad e fazem parte da renovação de frota da empresa Express Uno.

Os veículos foram adquiridos no modelo Mondego, de motor traseiro, produzidos pela marca Caio, principalmente para o segmento urbano do mercado externo. Das 355 unidades, 135 são articuladas, encarroçadas sobre chassi Scania K320 UA 6×2/2, com tecnologia Euro 6, e 220 são padrão, sobre chassis Scania k280 UB 4×2.

Os veículos partem de Botucatu, onde está localizada a unidade Fabril da Caio, no interior de São Paulo, rumo a Santiago, em uma viagem de, aproximadamente, 10 a 15 dias de duração.

Uma das curiosidades é que durante o trajeto, os ônibus passam pela Cordilheira dos Andes, cartão postal chileno e uma das mais famosas cadeias montanhosas do mundo, com aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão.

Das 355 unidades adquiridas, 220 possuem comprimento de 12.500 mm. Já os outros 135 veículos articulados, contam com o comprimento de 18.600 mm. Todos os veículos estão em conformidade com as normas vigentes e com capacidade de lotação otimizada.

Todos os ônibus são 100% acessíveis, equipados com rampas móveis e assentos destinados a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.