Caio Induscar entrega 20 ônibus Apache Vip para Manaus

A Viação São Pedro adquiriu 20 unidades do modelo Apache Vip, ônibus de motor dianteiro, produzido pela Caio Induscar.

Os novos veículos irão operar no sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. O município conta com mais de 2 milhões de habitantes e é considerado um dos maiores destinos turísticos no país.

A Viação São Pedro atua no transporte coletivo de passageiros desde 2011, em Manaus.

Prezando em pela constante satisfação de seus clientes e pela facilidade de manutenção, a empresa escolheu para a renovação de sua frota os produtos da marca Caio, reconhecidos por sua inovação, robustez e qualidade.

Todos os ônibus são totalmente acessíveis, com elevadores e poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos

Eles também possuem recursos tecnológicos como preparação para GPS, preparação para microcâmera, iluminação interna em LED e itinerários eletrônicos.

Pensando na segurança dos passageiros, também são equipados com portas tipo fole, que possuem acionamento eletropneumático e bloqueadores, os quais evitam abertura inesperada durante o trajeto.

