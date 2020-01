Caio Induscar apresenta novo logotipo e identidade visual 

O Grupo Caio Induscar apresenta a atualização do seu logotipo e identidade visual. O novo logotipo do Grupo também será utilizado pela fabricante de ônibus urbanos, Caio, da qual foi originada a marca.

Adotado no final de 2019, o novo logotipo ganhou um design mais moderno. A tipografia passou por pequenas alterações estéticas e a palavra INDUSCAR foi removida. A ‘‘bolacha’’ ainda permanece no lado direito, com traços mais espessos e um conceito minimalista.

As características que formam as letras GC continuam intactas e a cor azul dá lugar ao cinza (prata), que denota elegância, compostura, solidez e estabilidade.

O destaque se dá para a nova versão em 3D, que faz alusão ao metal, símbolo de inovação, tecnologia, sofisticação e referência global. Além de ressaltar a modernização da marca, o logo é também de fácil aplicação em materiais gráficos e digitais.

A implantação do novo logotipo e identidade visual da marca, está sendo realizada gradativamente nas empresas do Grupo, em todos os produtos, materiais gráficos e digitais, que identificam a Caio.

O Diretor Comercial, Sr. Paulo Ruas, reforça que a mudança concretiza a expansão do Grupo. Além da atualização do logotipo da marca, a evolução também pode ser vista em diversas ações: “Somos líderes no mercado de ônibus urbanos e estamos sempre em constante crescimento. Adquirimos novas empresas do setor, evoluímos na otimização de processos, em nosso planejamento estratégico, na criação de novos materiais, tecnologias, e em melhorias na qualidade dos nossos produtos. Também investimos no desenvolvimento profissional dos colaboradores do Grupo Caio”, destaca.