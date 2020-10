Caio fornece quatro ônibus Apache Vip para El Salvador

Recentemente, a Caio Induscar exportou quatro ônibus urbanos para El Salvador. Os novos veículos irão operar no sistema de transporte da cidade de San Salvador, capital do país que faz fronteira com a Guatemala a oeste, e Honduras, ao norte e a leste.

Todos os ônibus adquiridos são do modelo urbano Apache Vip, que está em sua quarta geração, reconhecido no mercado de mobilidade urbana por seu design moderno, robustez e durabilidade de seus componentes.

Os veículos possuem 11.30 metros de comprimento, embarque dianteiro e lotação total para 70 pessoas.

Todos são 100% acessíveis com elevadores e poltronas reservadas a pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos.

Eles contam com recursos tecnológicos como o sistema multiplex, o qual proporciona ao condutor o controle total das funções do ônibus e auxilia na identificação de falhas operacionais e elétricas do veículo; iluminação em LED; itinerários eletrônicos; preparação para catraca eletromecânica e para sistema de monitoramento por câmeras.

Os veículos são equipados também, com itens que proporcionam mais comodidade e conforto a todos, como ar-condicionado, poltronas injetadas semi estofadas para os passageiros e assento hidráulico com encosto de cabeça e deslocamento lateral para o motorista.

A Caio Induscar, há mais de sete décadas, oferece soluções em mobilidade, facilitando o transporte de passageiros no Brasil e no Mundo.

Para saber mais sobre a Caio, acesse o site: http://www.caio.com.br, nas redes sociais @caioinduscaroficial e no LinkedIn Caio Induscar Oficial.