Caio fornece cinco ônibus para a Expresso Miramar, com proteção para motoristas

A Empresa Miramar adquiriu recentemente, cinco unidades do Apache Vip, modelo urbano motor dianteiro da Caio, todas com barreira de proteção para motoristas, item importante no atual momento de crise sanitária.

A Caio, fabricante de ônibus, assumiu o compromisso com o mercado de mobilidade e criou um conjunto de soluções rápidas, de custo acessível, evidenciando a segurança. A proteção em vidro para motoristas é uma dessas soluções.

A Expresso Miramar é cliente tradicional Caio e busca constantemente por produtos com novas tecnologias e inovações da fabricante de carrocerias. A grande parte da frota da empresa é composta por veículos da marca Caio, referência no mercado de mobilidade urbana.

Os veículos adquiridos fazem parte da ampliação da frota e irão circular pelas ruas de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro.

Possuem 11.38 metros de comprimento, embarque dianteiro e lotação total para 68 pessoas. São 100% acessíveis, equipados com elevadores e poltronas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos.

Os ônibus contam ainda com ar condicionado, itinerários eletrônicos e catracas eletromecânicas. Proporcionando maior conforto e comodidade aos passageiros durante as viagens, todos os veículos também possuem poltronas totalmente estofadas, modelo turismo.

Assessoria de Imprensa Caio

Julho de 2020