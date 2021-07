Caio fecha venda de modelo Apache VIP para empresas do Rio de Janeiro

A quinta geração do Apache VIP, apresentada há duas semanas ao mercado, já recebeu pedidos de compras. Clientes do Rio de Janeiro foram alguns dos primeiros a confirmar a aquisição do modelo atualizado. A nova geração possui as tradicionais qualidades dos produtos da marca, que em 2021 completa 75 anos, e os novos atributos que acompanham a evolução do transporte coletivo de passageiros por ônibus.

As mais de 30 unidades do Apache VIP geração V serão destinadas às empresas Auto Viação 1001, Transportes Flores, Viação Nossa Senhora do Amparo, Viação Nossa Senhora da Penha e Viação Pendotiba.

“O novo Apache VIP vai ao encontro das necessidades de nossos clientes, que objetivam levar aos passageiros um transporte cada vez mais moderno, seguro, confortável. Por isso são feitos inúmeros estudos para que nosso líder de vendas permaneça cumprindo a missão de fazer a diferença com qualidade, superando as expectativas”, ressalta o diretor comercial e de marketing, Paulo Ruas.

O conjunto de soluções do novo Apache VIP alia o design, uso de novos materiais e funcionalidade, com itens repensados para oferecer ainda mais durabilidade, facilidade de manutenção e economia.

“Podemos adiantar detalhes de algumas encomendas. Terão itens que proporcionam 100% de acessibilidade aos passageiros e componentes de tecnologia embarcada, possibilitando agilidade e segurança às viagens, além de conforto e praticidade aos usuários”, explica Maria Tereza Oliveira Ferreira, gerente regional de vendas do Rio de Janeiro.

Uma novidade será o novo layout de pintura dos Apache VIP produzidos para a Viação Nossa Senhora da Penha, idealizado pelo designer Jorge Andrade, com o objetivo de traduzir nas cores e formas, a modernidade e a evolução da empresa. O Apache VIP geração V será o primeiro modelo da frota a receber a nova identidade.

Maria Tereza complementa que em breve os passageiros do Rio de Janeiro irão conferir todas as novidades dos Apache VIP, uma contribuição com a mobilidade urbana, inteligente e moderna.

“O novo modelo foi pensado para reduzir custos e otimizar a manutenção, resultando em benefícios para o cliente e para a fluidez do transporte de milhões de usuários”, detalha o gerente de design, Roberto Barduco.

