Caio exporta unidade da nova geração do F2400 para o Chile

A Caio, empresa fabricante de ônibus, realizou a entrega da nova geração do micro-ônibus F2400 para cliente do Chile. É a primeira encomenda da nova versão do modelo, destinada à exportação, para um país da América Latina, importante mercado da marca com presença global.

No segundo semestre de 2020, o F2400 passou por mudanças em seu design e tornou-se conhecido como NewFace, devido às alterações na dianteira. O visual geométrico, tendência nos veículos de passeio, resultaram em um design sofisticado e moderno, com ângulos marcados e harmônicos. A ampla área de visibilidade, proporcionada pelo para-brisa, permanece evidenciada por uma nova grade, com design exclusivo e fabricação própria.

Desenvolvido para atender às necessidades de empresas do segmento e órgãos gestores, o F2400 NewFace da Caio é um veículo que agrega alta performance, durabilidade, facilidade de manutenção e na troca de peças.

Essas unidades foram encarroçadas sobre chassi Mercedes-Benz LO-916/45, que abrange atributos inerentes às duas marcas, como robustez, eficiência operacional e ideal capacidade para o transporte de passageiros. Possui a tecnologia BlueTec 5 que, além de reduzir consideravelmente as emissões de poluentes, proporciona menor custo operacional, com redução no consumo de combustível e menor necessidade de revisão.

A facilidade de acesso do motorista ao posto de comando e dos passageiros ao salão interno é proporcionada pela configuração do chassi e pelo design interno, que prioriza a segurança e conforto de todos os ocupantes.

Sobre o micro-ônibus F2400 produzido para o Chile

O F2400 foi produzido seguindo as normas regulamentadoras do país, com embarque dianteiro e capacidade para acomodar 30 passageiros sentados.

O ônibus produzido para aplicação rural já está em atividade, sendo utilizado para o transporte de passageiros de empresa privada na cidade portuária de Arica, localizada no norte do Chile, que tem sua economia baseada na indústria e turismo.

As poltronas dos passageiros são no modelo rodoviário, totalmente estofadas, ergonômicas e com cinto de segurança, além de contarem com porta pacotes, proporcionando conforto e praticidade durante todo o trajeto.

O salão interno possui iluminação em led e calefação, sistema de aquecimento necessário devido às características climáticas da região.

Além do conjunto óptico que possui componente com dupla função em LED, com DRL (farol de rodagem diurna) e seta, o F2400 é equipado com farol de neblina.

Assessoria de Imprensa Caio