Caio exporta novo lote de ônibus urbanos para o transporte coletivo de Angola

O Grupo Asperbras, que opera em Angola, África, irá receber nos próximos dias uma nova encomenda de 60 ônibus urbano modelo Apache VIP, que faz parte do lote de 200 unidades negociadas com a marca Caio.

Os veículos partiram de Botucatu, SP, onde está localizada a unidade matriz da Caio, rumo a Luanda, via Porto de Paranaguá, em navio fretado.

Angola é um importante mercado para a Caio, que já possui ônibus da marca em operação no Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP).

Sobre os Apache VIP

Os Apache VIP geração quatro, adquiridos pelo cliente, possuem 10.50 metros de comprimento, embarque dianteiro e lotação total para 74 passageiros.

Além do degrau escamoteável, que facilita o acesso ao ônibus, conta também com poltronas reservadas a pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos.

O ar-condicionado e janelas com vidros na cor fumê garantem o conforto térmico aos passageiros. A comodidade durante as viagens é assegurada por poltronas ergonômicas para os passageiros, de fácil limpeza e manutenção, e para o motorista, assento hidráulico com encosto de cabeça e deslocamento lateral.

Além da robustez estrutural do veículo, que prima a segurança durante o transporte, os Apache VIP possuem portas do tipo fole, com acionamento eletropneumático com bloqueadores, os quais evitam abertura inesperada durante o trajeto. Anteparos antievasão de receita foram instalados próximo a catraca, junto ao cobrador.

São equipados também com itinerários eletrônicos, iluminação em LED, catraca eletromecânica e preparação para sistema de bilhetagem eletrônica.

Itens de biossegurança Caio Protect

O cliente mais uma vez optou por itens do Caio Protect em seus veículos. Em 2020 o Grupo Asperbras já havia adquirido um lote de 132 Apache VIP, que também contavam com soluções de segurança biológica.

Foi instalado em todas as unidades, kit com barreira de proteção para motoristas e cobradores, com componentes em vidro de fácil higienização.

O Caio Protect é um conjunto de soluções rápidas, de fácil aplicabilidade e de custo acessível, em prol da segurança biológica do modal ônibus, desenvolvido pelas empresas do Grupo, Caio e Busscar, desde o início da crise sanitária mundial.

Assessoria de Imprensa Grupo Caio