Caio entrega unidades zero km do ônibus Millennium para frota de Niterói

A Viação Pendotiba, que possui frota 100% marca Caio, realizou mais uma grande aquisição que beneficia a população de Niterói, RJ. A empresa, que foi umas das primeiras a obter a nova geração do Apache Vip, ônibus urbano de motor dianteiro reestilizado no segundo semestre de 2021, agora consuma a compra de 10 unidades do Millennium, ônibus urbano de motor traseiro, ideal para rodar em grandes cidades e corredores de ônibus.

Os veículos entram em operação no corredor viário BHS (Bus of High Level of Service), que possui 9,3 quilômetros de extensão e circula por 12 bairros da Região Oceânica da cidade de Niterói.

Sobre o Millennium

O Millennium, na versão piso baixo, tem 13.379 mm de comprimento e portas dos dois lados no nível da calçada, facilitando o embarque e desembarque dos passageiros. Essa configuração permite que os ônibus possam transitar tanto no corredor TransOceânico, como em vias normais, usando as portas à esquerda (padrão do corredor viário) e à direita da carroceria, respectivamente. Também dispõe de entradas USB para recarga de dispositivos móveis em pontos distribuídos por todo o salão interno.

As unidades produzidas para o cliente contam com itens que conferem conforto aos passageiros, como poltronas totalmente estofadas e ergonômicas, ar condicionado e vidros com bloqueio aos efeitos solares.

A acessibilidade é garantida por rampas de acesso, proporcionando segurança para pessoas com necessidades especiais, além de assentos preferenciais e box para cadeirante ou pessoa com apoio de cão-guia.

Todos os ônibus possuem kit de proteção contra vírus e bactérias nos espaços dos motoristas e cobradores, com componentes de fácil limpeza e manutenção. Os itens fazem parte do conjunto de soluções Caio Protect, lançado em 2020 pela marca para manter a biossegurança do modal.

Para otimizar a operação, os veículos são equipados com sistema multiplex, preparação para sistema de rádio, microcâmeras instaladas nas partes interna e externa do ônibus e monitor no cockpit do motorista, que permite visualizar as imagens captadas.

A planta de pintura segue a identidade visual em tons de verde claro, característica do Consórcio TransOceânico, do qual a Pendotiba faz parte.

