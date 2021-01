Caio entrega seis micros F2400 com new face para transporte de mineradores

A Serra Verde Transportes recebeu recentemente, seis unidades do micro-ônibus F2400, com facelift, produzidas pela Caio Induscar. Os ônibus na versão executiva serão destinados para fazer o transporte de colaboradores de mineradoras, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

No segundo semestre de 2020, a empresa já havia adquirido outros 13 micros F2400, da marca Caio, para a mesma finalidade. O modelo escolhido pelo cliente segue o DNA dos demais produtos da marca, que agregam design moderno, robustez estrutural e segurança.

Além dos 13 micros e dos novos F2400 com facelift, a frota da Serra Verde Transportes também é composta por outros produtos da Caio, como Apache Vip.

Sobre os micro-ônibus F2400

Todos os veículos adquiridos contam com comprimento de 9.020mm, capacidade total para 29 pessoas, porta de embarque e desembarque do tipo pantográfica com acionamento pneumático. São 100% acessíveis, com elevadores e poltronas reservadas a pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos.

Eles possuem itens como ar-condicionado; tomadas USB para recarga de dispositivos móveis; iluminação do salão interno; degraus em LED e itinerários eletrônicos.

Prezando pelo conforto de todos durante o trajeto, as poltronas dos passageiros são no modelo rodoviária e o assento do motorista pneumático, com encosto de cabeça e deslocamento lateral.

