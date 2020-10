Caio entrega os primeiros micro-ônibus na versão executiva com new face

Recentemente, a Caio Induscar apresentou ao mercado de mobilidade, uma nova versão do micro-ônibus F2400, que passou por mudanças em seu design dianteiro, chamado de facelift, termo comumente utilizado na indústria automotiva.

No último mês foram produzidos os primeiros modelos do F2400, na versão executiva atualizada. Eles contam com um novo design dianteiro, que está alinhado com a identidade visual dos produtos da marca Caio, conhecidos pelos traços modernos e sofisticados.

Sobre o F2400 atualizado executivo

O modelo manteve as formas aerodinâmicas e arrojadas de seu projeto, originalmente lançado em 2017, contando agora com um novo design na dianteira.

As linhas do veículo, anteriormente mais arredondadas, foram substituídas por ângulos mais marcados e visual geométrico, tendência nos veículos de passeio atuais.

No novo projeto do F2400 foi preservada a ampla área de visibilidade, proporcionada pelo para-brisa, que ficou evidenciada por uma nova grade, com design exclusivo e fabricação própria.

Visando a otimização de custos e agilidade na reposição de itens, o F2400 recebeu um novo conjunto óptico e elementos intercambiáveis com outros modelos da marca e um componente em LED, com dupla função: DRL (luz de rodagem diurna) e seta.

F2400 atualizado executivo adquirido por clientes

O Grupo empresarial Gaplan de Campinas adquiriu recentemente, oito micro-ônibus F2400, produzidos pela Caio Induscar. Dos oito veículos, seis são na versão executiva, com facelift.

Todos os veículos contam com 9.220 mm de comprimento, capacidade total para 30 pessoas, porta de embarque e desembarque do tipo pantográfica com acionamento pneumático e Dispositivo de Poltrona Móvel (DMP).

Possuem itens de tecnologia como o sistema multiplex, que proporciona ao condutor o controle total das funções do ônibus e auxilia na identificação de falhas operacionais e elétricas do veículo; tomadas USB para recarga de dispositivos móveis; iluminação do salão interno e degraus em LED; itinerários eletrônicos e preparação para o sistema Wi-fi.

As unidades são equipadas também, com recursos que visam proporcionar mais comodidade e conforto a todos durante o transporte, como ar-condicionado, poltronas no modelo rodoviário para os passageiros e assento hidráulico, com deslocamento lateral e encosto de cabeça para o motorista.

Outras informações sobre a marca Caio podem também ser obtidas no site: http://www.caio.com.br, nas redes sociais @caioinduscaroficial e no LinkedIn Caio Induscar Oficial