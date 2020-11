Caio entrega micro-ônibus para empresa na região serrana do Rio

A empresa Cidade das Hortênsias, de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, adquiriu dois micro-ônibus F2400, na versão urbana com facelift, produzidos pela Caio Induscar.

O modelo F2400 escolhido segue o DNA dos demais produtos da marca Caio, que agregam design moderno, robustez estrutural e segurança. Eles irão operar em vias de difícil acesso, com curvas acentuadas e ladeiras íngremes, em linhas alimentadoras da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Todos os veículos contam com 8.200 mm de comprimento, capacidade total para 31 pessoas, duas portas tipo fole para embarque e desembarque, com acionamento pneumático. São 100% acessíveis com elevadores e poltronas reservadas a pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos.

Possuem itens de tecnologia como o sistema multiplex, que proporciona ao condutor o controle total das funções do ônibus e auxilia na identificação de falhas operacionais e elétricas do veículo; tomadas USB para recarga de dispositivos móveis; iluminação do salão interno e degraus em LED; itinerários eletrônicos; preparação para catraca eletromecânica, validador eletrônico e sistema de câmeras.

As unidades são equipadas com poltronas no modelo turismo fixa para os passageiros e assento hidráulico, com deslocamento lateral e encosto de cabeça para o motorista.