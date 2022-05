Caio entrega micro-ônibus Foz versão F2400 para a cidade de Capivari

A Auto Viação M M Souza Turismo, que atua há 43 anos no transporte coletivo de passageiros nos segmentos urbano, fretamento e turismo, nas cidades de Capivari e Piracicaba, adquiriu 5 unidades do Foz versão F2400, marca Caio, que irão entrar em operação no transporte urbano de passageiros na cidade paulista de Capivari, localizada a oeste da capital do estado.

Além dos Foz versão F2400 0 km, a frota do cliente também é composta por outros produtos Caio, como o ônibus urbano Apache Vip.

“O modelo escolhido pela M M Souza Turismo é um ônibus robusto, seguro e confortável. Por sua configuração, também possui a vantagem de circular por vias mais estreitas, chegando a localidades nas quais um ônibus de tamanho convencional não consegue, proporcionando um transporte de qualidade em qualquer ponto da cidade”, explica Antonio Sacomani, representante de vendas da Caio na região.

Sobre os micro-ônibus F2400

Os ônibus possuem 8.485 mm de comprimento e lotação para 34 pessoas, com embarque dianteiro. São totalmente acessíveis com elevadores e poltronas reservadas a pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos, além de espaço para acomodar pessoa com deficiência em cadeira de rodas ou acompanhada de cão-guia.

O salão interno conta com itens que agregam tecnologia e praticidade, como tomadas USB para recarga de dispositivos móveis, iluminação e pontos de ar condicionado individualizados nos dois ônibus com equipamento de climatização.

Possui poltronas estofadas, ergonômicas e revestidas com material de fácil limpeza e manutenção. As portas pantográficas têm acionamento pneumático e degraus com iluminação em LED, o que facilitam a locomoção.

Itinerários posicionados em pontos específicos da carroceria auxiliam na visualização do percurso. Todas as unidades têm preparação para catracas eletromecânicas e validadores eletrônicos.

Informações sobre a Caio e seus produtos podem ser obtidas no site: http://www.caio.com.br e nas redes sociais @caioinduscaroficial.

