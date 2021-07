Caio entrega 8 modelos do ônibus Millennium para operar em São Paulo

A Express Transportes Urbanos, que opera na Área 4 da SPTrans (que atua na gestão do transporte coletivo de passageiros na cidade de São Paulo), adquiriu 8 unidades do ônibus Millennium, da marca Caio, sendo 5 no modelo padrão e 3 articulados.

Produzidos na versão piso baixo, os veículos urbanos de motor traseiro estão em sua quarta geração e seguem os padrões determinados pela SPTrans, com pintura nas cores prata e vermelha.

Sobre os Millennium

Os ônibus Millennium na versão padrão possuem lotação de 33 passageiros e na versão articulado, de 127 passageiros.

Todas as unidades possuem rampa para promover a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, sinais de parada em alto-relevo para pessoas com deficiência visual, espaço para cão-guia e cadeira de rodas, além de assentos preferenciais para passageiros com deficiência, obesos, gestantes e idosos.

As duas versões apresentam itens que proporcionam conforto durante o trajeto como ar-condicionado, vidros com barreiras aos efeitos solares, poltronas ergonômicas e estofadas. Tomadas USB para carregamento de celulares e outros dispositivos móveis, foram instaladas em diversos pontos do salão.

A iluminação interna e os itinerários eletrônicos, localizados em pontos estratégicos da carroceria, são em LED. Também contam com preparação para microcâmera, catraca, validador eletrônico e sinal de internet por wi-fi.