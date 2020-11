Caio entrega 20 unidades do ônibus Apache Vip para empresa do Maranhão

A Maranhense, empresa de transporte coletivo de passageiros que opera na cidade de São Luís, no Maranhão, adquiriu 20 unidades do ônibus urbano Apache Vip, líder de vendas da marca Caio.

O modelo, que está em sua quarta geração, foi escolhido por seus atributos como robustez, qualidade, durabilidade e tecnologia agregada. Os veículos zero km já entregues estão em operação no SIT (Sistema Integrado de Transporte) da capital maranhense, contribuindo para um serviço de mobilidade mais ágil e moderno.

Sobre os Apache Vip

Os Apache Vip possuem capacidade para 38 passageiros sentados, com três portas de acionamento pneumático e embarque dianteiro. As unidades são totalmente acessíveis, com elevadores e poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

Todos os ônibus são equipados com itens que proporcionam comodidade e conforto no salão interno, como ar-condicionado, janelas com barreiras aos efeitos solares, com vidros na cor fumê e poltronas ergonômicas e estofadas.

A iluminação interna e os itinerários eletrônicos, localizados em pontos estratégicos da carroceria, são em LED.

Assessoria de Imprensa Caio