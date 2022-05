Caio de Botucatu entrega unidades do Millennium BRT Superarticulado para Sorocaba

O Sistema BRT Sorocaba passa a contar com mais seis unidades do ônibus Millennium BRT Superarticulado, marca Caio. As unidades foram adquiridas pela CS Brasil e MobiBrasil, empresas com sólida experiência no setor de transportes que operam no Consórcio Sorocaba (Consor).

Os veículos zero km irão complementar a frota em operação, que transporta uma média de 32 mil passageiros por dia. “Sorocaba agrega o que há de mais moderno em mobilidade urbana, proporcionando agilidade nas viagens, conforto por meio de ônibus com tecnologia de ponta, acessibilidade e segurança aos passageiros, além das inovações no controle operacional da frota. É gratificante participarmos da evolução do transporte coletivo da cidade”, afirma José Gildo Rego Vendramini, representante de vendas da Caio.

Sobre os Millennium BRT Superarticulado

Os Millennium BRT Superarticulado possuem 23 metros de comprimento e lotação total de 176 passageiros, configurações ideais para atender à demanda de transporte em corredores de ônibus.

São sete portas ao longo da carroceria, sendo três do lado direito, posicionadas na altura da via, e quatro do lado esquerdo, no mesmo nível da plataforma do Sistema BRT.

Todos os veículos possuem monitoramento por câmeras, telas nos salões internos para fornecer informações aos passageiros e itens de tecnologia embarcada, como tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e sistema Wi-fi, com internet gratuita.

Contam também com sistema multiplex, que identifica possíveis falhas na parte operacional e elétrica do veículo

Poltronas totalmente estofadas e sistema de ar condicionado garantem o conforto durante as viagens. O embarque de pessoas com necessidades especiais e idosos é facilitado pela total acessibilidade dos ônibus e do embarque, no mesmo nível da estação com o veículo. Além de elevador, o salão interno possui espaços para cadeirantes e assentos reservados para PcD.

