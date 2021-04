Caio comercializa ônibus zero km Apache Vip para frota de São Roque

A Caio, empresa fabricante de ônibus, foi escolhida pela Jundiá para produzir os novos veículos que entrarão em operação em São Roque, estância turística do interior de São Paulo, conhecida como a “Cidade do Vinho”.

A Jundiá, tradicional empresa de transporte de passageiros, com mais de 50 anos de atividades, atua no segmento urbano nas cidades de São Roque, Itapeva, Mairinque e Peruíbe, além de disponibilizar serviços nos segmentos rodoviário, escolar, especial, fretamento e turismo.

As 22 unidades adquiridas são do modelo de ônibus urbano Apache Vip quarta geração, que irão agregar à cidade de São Roque o conforto, segurança e durabilidade inerente aos produtos da marca Caio.

Visita da Prefeitura Municipal de São Roque à fábrica da Caio

Nesta semana, Guto Issa, Prefeito de São Roque, visitou o parque fabril da Caio, unidade Botucatu, para mostrar à população, por meio de suas redes sociais, os modernos ônibus que estão sendo entregues à cidade.

A visita foi coordenada pelo departamento de Comunicação e Marketing da Caio, que contou com o apoio do departamento médico para que os protocolos de saúde fossem mantidos.

Sobre os Apache Vip

Os Apache Vip possuem 12.500 mm de comprimento e total acessibilidade, com elevadores e poltronas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos. Com capacidade para 41 passageiros sentados, os veículos possuem três portas de acionamento pneumático e embarque dianteiro.

Todos os ônibus são equipados com itens que proporcionam comodidade e conforto no salão interno, como janelas com barreiras aos efeitos solares, com vidros na cor fumê e poltronas ergonômicas e estofadas de fácil limpeza e manutenção.

A iluminação interna e os itinerários eletrônicos, localizados em pontos estratégicos da carroceria, são em LED. Os ônibus possuem também preparação para microcâmera, catraca e validador eletrônico.

