Caio apresenta atualização do micro-ônibus F2400

O micro-ônibus F2400, apresentado ao mercado no segundo semestre de 2017, é sucesso de vendas desde o seu lançamento. O modelo segue o DNA dos demais produtos da marca Caio, que agregam design, robustez estrutural, segurança, facilidade na manutenção e reposição de peças, com custo acessível ao cliente. Buscando melhoria e inovação contínuas, a fabricante de ônibus realizou estudos no design do F2400, que resultaram em mudanças na dianteira do veículo, também chamado de “facelift”, termo comumente utilizado na indústria automotiva.

Características do F2400

Disponível nas versões urbana e executiva, o F2400 manteve as formas aerodinâmicas e arrojadas de seu projeto original, porém o novo design da dianteira está mais alinhado com a identidade visual dos produtos da Caio, conhecidos por traços modernos e sofisticados.

As linhas, anteriormente mais arredondadas, foram substituídas por ângulos mais marcados e visual geométrico, tendência nos veículos de passeio atuais. Foi preservada a ampla área de visibilidade proporcionada pelo para-brisa, que ficou evidenciada por uma nova grade, com design exclusivo e fabricação própria.

Priorizando a otimização de custos e agilidade na reposição de itens, o F2400 recebeu um novo conjunto óptico e elementos intercambiáveis com outros modelos da marca e um componente em LED, com dupla função: DRL (farol de rodagem diurna) e seta.

F2400 atualizado já está sendo entregue a cliente Caio

O cliente Nossa Senhora da Penha, que opera no Rio de Janeiro, já está recebendo as 30 unidades do F2400 atualizado, adquiridas para compor sua frota. O investimento em micro-ônibus modernos como o F2400, visa atrair passageiros que necessitam um meio de transporte ágil e confortável.

Todos os veículos são equipados com itens que proporcionam segurança e comodidade aos passageiros como ar-condicionado, poltronas estofadas e itinerários eletrônicos em pontos estratégicos da carroceria. São totalmente acessíveis com elevador e poltronas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.