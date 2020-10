Cachorro-do-mato é atropelado na Gastão Dal Farra e levado ao Cempas/Unesp

Um Cachorro do Mato foi atropelado nesta segunda-feira, dia 05, na Rodovia Gastão Dal Farra. O animal foi socorrido com vida e levado para o Cempas da FMVZ/Unesp, onde recebeu atendimento.

Nos últimos meses a morte de 4 tamanduás na mesma rodovia causaram muita polêmica, com a realização de uma manifestação pelas condições apresentadas na rodovia.

O animal

O Cerdocyon thous (mais conhecido como cachorro-do-mato ou raposa-carenguejeira), é mamífero da família dos canídeos (incluindo espécies como o Lobo-guará, Raposa-do-campo e o Cachorro-do-mato-vinagre) e se encontra dividido pela América do Sul. Três, das suas cinco subespécies, podem ser encontradas no Brasil, sendo elas: C.t. entrerianus, encontrada no sul e sudeste do Brasil; C. t. azarae, no sudeste, centro-oeste, assim como a C.t. thous, ambas podem ser localizadas no nordeste e norte do Brasil.

É uma espécie considerada notívaga (seres que possuem maior atividade durante a noite), com tamanho aproximado em 65 cm de comprimento e 40 cm de altura, pesam entre 5 e 8 kg. Esses animais dispõem de uma pelagem cinza-clara de base amarelada e sua faixa dorsal é negra (estendendo-se da nuca à extremidade da cauda que apontada para trás e para o chão com grande quantia de pelos longos e escuros) – informações do Wikipédia.