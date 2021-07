Cachoeirinha 3 poderá ser entregue nesta sexta-feira, dia 23, com presença de Ministro

O Residencial Cachoerinha 3 poderá ser entregue na próxima sexta-feira, dia 23. A informação foi dada pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, durante entrevista à Rádio Criativa FM.

Ainda não é oficial, mas é provável que ocorra uma cerimônia de entrega. Também é possível que o evento conte com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho e dirigentes da Caixa, conforme ele mesmo expressou.

Porém, a presença ministerial não está confirmada e o evento depende da confirmação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

“A empresa protocolou o AVCB ontem, e o ontem mesmo o Corpo de Bombeiros de maneira responsável, sabendo da necessidade da gente entregar o mais rápido possível, esteve no empreendimento ontem e deu ok. E com o AVCB, o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, já anunciou sua presença em Botucatu nesta sexta-feira. É lógico que precisa dessa conformação do AVCB, da confirmação da Caixa, da agenda do Ministro que pode mudar, mas a expectativa é que esse 250 apartamentos que faltam sejam entregues agora na sexta-feira, se Deus quiser”, disse Pardini.

Centenas de pessoas assinaram no mês de junho o contrato com a Caixa do Cachoeirinha 3. Este é o último bloco num total de 4 que já foram entregues.

O Cachoeirinha 3 tem conta com 252 apartamentos, totalizando 992 em todo o empreendimento. Cada apartamento possui 55², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e sacada. O empreendimento ainda possui salão de festas, quadra poliesportiva e playground.

O financiamento dos apartamentos ocorrerá por meio da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, que prevê o pagamento em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda bruta familiar.