Cachoeirinha 1 terá ação comunitária neste domingo, 26

A Rede de Agentes de Proteção e Prevenção aos Direitos Humanos – Reage, realizará no dia 26 de setembro das 10h00 às 16h00, no Cachoeirinha I, o Programa “Meu Bairro Solidário”, trabalho desenvolvido por diversos voluntários.

O Grupo Reage, em 2019 antes da pandemia, alcançou diretamente 20 mil pessoa em mais de 130 ações no Município em 4 anos, através das Audiências Públicas, organização do Mês de Cuidados e Proteção às Drogas, Encontros Regionais com Comunidades Terapêuticas, palestras, trabalho nas escolas, Arte e Cultura nas comunidades e Encontros Estaduais.

“Nosso intuito é fortalecer os vínculos familiares nesta frente de ações, através da arte e cultura em um domingo agradável em família, acreditamos que o esporte, orientação, arte e cultura pode direcionar o jovem a tomar decisões saudáveis em tempos pandêmicos”.

O Trabalho comunitário terá corte de cabelo feminino e masculino, pula-pula, comes e bebes, Hip-hop, espiritualidade, campeonato da prevenção infantil com medalhas, manicure, panfletagem com representantes dos Narcóticos Anônimos, ainda conta com o apoio das Promotoras Legais Populares, Projeto Flor do Guetto, apresentação de Dança entre outras atrações.

O evento será dentro das normas protocolares exigidas sobre o covid.