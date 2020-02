Caçamba vai parar em cima de carro no centro de Botucatu

Uma cena assustadora no centro de Botucatu. A forte chuva que atende Botucatu nesta segunda-feira causou diversos estragos, fazendo inclusive uma caçamba parar no teto de um veículo.

O fato ocorreu na Rua Major Leônidas Cardosos, no centro de Botucatu. O Rio Lavapés transbordou, fazendo com que a caçamba se movesse com a força da água. Equipes de Defesa Civil e Bombeiros tentam se desdobrar para atender todos os estragos.

Uma mulher foi resgatada de bote nesta mesma área. O prefeito de Botucatu Mário Pardini decretou estado de calamidade pública. O Acontece Botucatu acompanha.

