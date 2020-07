Burguer King reinaugura no Shopping Botucatu com ofertas e surpresas exclusivas

O restaurante Burguer King retomou suas atividades no Shopping Botucatu nesta quinta-feira, 23, com uma ação publicitária diferente. A marca lançou oficialmente a campanha “Natal em julho”. A ideia é “antecipar” a data e chegar mais rápido em 2021. Com ofertas exclusivas, a promoção é válida para os dias 24 e 25 de julho.

O atendimento para retirada dos produtos é apenas no sistema drive-thru e delivery, da 12h às 20h.O acesso ao restaurante é pela Doca 5, próximo à vitrine externa da loja Empório Alex.

Consumo na Praça de Alimentação – Conforme decreto estadual vigente, os clientes poderão retirar os pedidos nos restaurantes, porém, não será permitido consumir nas dependências da Praça de Alimentação (mesas e cadeiras continuarão isoladas). O uso de máscaras e EPIs continua sendo obrigatório por parte dos funcionários e clientes.