Botucatuense Zé Maria ganhará busto na sede do Corinthians no dia próximo dia 11

Zé Maria vai ganhar um busto no Parque São Jorge. A homenagem do Corinthians ao ex-lateral direito vai acontecer no dia 11 de novembro, às 11 horas, na sede do clube social.

A data não foi escolhida à toa, afinal, o Super Zé, como é conhecido, completará 51 anos de sua estreia pelo Timão justamente neste dia.

Zé Maria será o 11º jogador a ser eternizado pelo Corinthians. A lista tem Neco, Luizinho, Cláudio, Baltazar, Sócrates, Rivellino, Teleco, Marcelinho Carioca e Ronaldo Giovaneli.

Com a camisa alvinegra, Zé Maria disputou 598 jogos, marcou 17 gols e conquistou quatro títulos Paulistas: 1977, 1979, 1982 e 1983.

Fonte: Gazeta Esportiva