Botucatuense assume a fábrica da Coca-Cola FEMSA Brasil

A fábrica da Coca-Cola FEMSA Brasil em Jundiaí, a maior do mundo em volume de produção, tem novo comando desde maio. A engenheira química Celise Ritto tornou-se a nova diretora industrial da planta, em substituição a Vinicius Micai Nunes, que assumiu a função de diretor de manufatura da companhia no Brasil.

Celise ocupava o cargo de gerente industrial da fábrica da Coca-Cola FEMSA Brasil em Itabirito (MG). Com a nova função, ela retorna à unidade onde iniciou sua trajetória no sistema Coca-Cola como técnica de engarrafamento da planta de Jundiaí, integrando o grupo pioneiro de colaboradores da fábrica inaugurada em 1993 pelo grupo Panamco.

Natural de Botucatu (SP), Celise é bacharelada em Biologia, graduou-se em Engenharia Química, cursou MBAs em Logística (direcionado ao negócio de bebidas) e em Gestão Empresarial.

Construindo uma história de conquistas e sucesso na empresa, liderando áreas de manufatura e qualidade, segurança e meio ambiente, foi também gerente industrial das fábricas de água mineral em Bauru e Mogi das Cruzes (SP) e gerente industrial das unidades fabris de Antônio Carlos (SC) e Porto Alegre (RS).

Excelência operativa com economia de água

“É uma enorme satisfação retornar para a fábrica onde comecei a minha carreira. Sinto-me muito orgulhosa de constatar todo o crescimento da operação em Jundiaí, desde quando trabalhei pela primeira vez na unidade”, afirma Celise, que assume a direção com o compromisso de assegurar a excelência operativa da planta e a qualidade dos produtos que chegam aos consumidores.

Como produtividade e resultados são também consequência de uma efetiva gestão de equipes, ela destaca que terá entre as suas prioridades ser facilitadora no desenvolvimento dos colaboradores da fábrica, por meio de capacitações e treinamentos. “A companhia é feita de pessoas, e elas são o que temos de mais valioso”, enfatiza Celise.

Ela acrescenta que também dará especial ênfase aos esforços permanentes pela economia no consumo de água, indicador em que a fábrica de Jundiaí é uma referência entre engarrafadores de Coca-Cola. A redução na captação e na utilização de água nas instalações da unidade se revertem na maior disponibilidade do recurso hídrico para a população no entorno.

Empoderamento feminino

A presença de Celise à frente da fábrica de Jundiaí, além de ser um reconhecimento à sua competência profissional, é exemplo das iniciativas da Coca-Cola FEMSA Brasil em diversas frentes para promover a igualdade de gênero na companhia.

Comprometida com a construção de um ambiente cada vez mais inclusivo e plural, a empresa proporciona às mulheres oportunidades para atuar em qualquer área, desenvolvendo todo tipo de atividade, por meio de ações de recrutamento, capacitação e promoção para os mais diferentes cargos.

“Alinhado com o nosso compromisso de seguir promovendo a equidade de gênero em todos os níveis da organização, buscamos criar um ambiente adequado para que as nossas colaboradoras se sintam incluídas e valorizadas pelos seus conhecimentos, comportamento, habilidades e resultados, com oportunidades de desenvolvimento e reconhecimento com base em talento. Nas comunidades, temos oferecido cursos de qualificação para o setor de bebidas e programas de estímulo ao empreendedorismo a mulheres em situação de desemprego”, salienta o gerente de Talento e Cultura da Coca-Cola FEMSA Brasil, Rodrigo Troiano.

No âmbito da sua responsabilidade internacional de contribuir positivamente para o desenvolvimento do talento e da liderança das mulheres, a Coca-Cola FEMSA adotou este ano os Princípios de Empoderamento das Mulheres das Nações Unidas, com isso reafirmando o seu compromisso com a igualdade de gênero no ambiente de trabalho, bem como em todos os ambientes e comunidades onde atua.

Nos últimos três anos, a companhia tem sido reconhecida como uma das empresas listadas no Índice Bloomberg de Igualdade de Gênero (GEI – Gender-Equality Index) por suas práticas e políticas a favor da igualdade de gênero.

