Botucatu volta a registrar uma morte por Covid, diz Prefeitura em boletim

Botucatu registou neste sábado, 29, um óbito por Covid. Trata-se de um homem, entre 55 e 60 anos, segundo a Prefeitura divulgou em seu boletim Coronavírus.

O paciente estava internado na UTI do Hospital das Clínicas. Ele apresentava comorbidades, segundo apurado pelo Acontece Botucatu.

Esse é o segundo óbito por Covid esse ano em Botucatu. A última vítima que faleceu da doença no município foi relatada no boletim de 08 de janeiro. Antes disso houve uma queda abrupta no número de óbitos após a vacinação em massa na população adulta.

Desta forma a cidade contabiliza 324 mortes na pandemia. Apesar disso, o município ainda apresenta um dos menores índices de mortalidade da doença no estado.

A Prefeitura também mostrou os resultados da semana epidemeológica com 3104 novos casos, um novo recorde. Na última semana foram 2480 registros positivos.

Confira abaixo o gráfico de novos casos de Coronavírus em Botucatu

Compartilhe esta notícia