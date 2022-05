Botucatu viaturas para Saúde, Infraestrutura e Segurança do Governo do Estado

A Prefeitura de Botucatu recebeu cinco veículos do Governo do Estado de São Paulo. São duas ambulâncias para a Secretaria de Saúde, duas viaturas que irão compor a Patrulha Rural da Guarda Civil Municipal e uma máquina pá carregadeira para a Secretaria de Infraestrutura.



Os veículos foram entregues a partir do Programa Nova Frota SP Não Para, uma ferramenta do Governo Estadual criada para facilitar o acesso das prefeituras a veículos e máquinas.



As ambulâncias, viaturas e a máquina foram apresentadas à população na manhã desta terça-feira, 10, expostas no bolsão de estacionamento em frente a Prefeitura. Os veículos começarão a ser usados na rotina da Prefeitura ainda nesta semana.



Viatura com recurso próprio: A Guarda Civil Municipal também apresentou uma viatura que irá compor a frota de patrulhamento da corporação. O veículo foi adquirido por meio de recursos próprio do Município.

