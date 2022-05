Botucatu teve 21 colisões contra postes somente em 2021, aponta CPFL

Número de acidentes aumentou em toda a região, segundo a empresa

Botucatu teve 21 colisões de carros contra postes somente de janeiro a abril deste ano. É o que aponta estatística da CPFL Paulista.

No mesmo período do ano passado foram 15 acidentes, totalizando 60 colisões em todo 2021 no município. Em 2020 foram 100 registros.

No total do centro-oeste paulista foram 342 colisões. Em 2021, região teve 774 colisões, de acordo com os números da CPFL Paulista.

O alto número chama atenção, principalmente durante o mês da campanha de conscientização no trânsito – Maio Amarelo. O número é 59% maior que os 214 casos registrados no mesmo período do ano passado entre os 61 municípios atendidos pela empresa, indicando que as ocorrências continuam em um patamar elevado.

Em Bauru, por exemplo, foi registrado crescimento de 53% na comparação do primeiro quadrimestre de 2021, quando foram 52 colisões, com o mesmo período de 2022, que teve 80 ocorrências. Marília, Botucatu, Jaú e Lençóis Paulista também tiveram elevação no mesmo período.

“A elevação dos casos de colisões contra postes foi verificada em várias cidades nos primeiros quatro meses deste ano. Isso nos preocupa e reforça a necessidade de trabalharmos o assunto de maneira preventiva e buscando a conscientização dos motoristas. Durante o Maio Amarelo, a CPFL Energia chama ainda mais a atenção para este tema, que é uma questão de segurança essencial”, afirma o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Marcos Victor.

As colisões registradas resultaram em ocorrências de interrupção no fornecimento de energia que demandam serviços da companhia. Isso inclui, basicamente, a substituição de poste, reconstrução de rede de distribuição e restabelecimento da energia. Dependendo da gravidade do acidente, as equipes de campo precisam também aguardar a realização dos trabalhos da perícia policial para poder então iniciar o trabalho de manutenção.

Conheça o ranking das dez cidades com o maior número de ocorrências, de janeiro a abril de 2022, na região:

Compartilhe esta notícia