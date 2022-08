Botucatu terá uma quinta-feira (18) de tempo instável

Foto: André Godinho

Frente fria atua sobre o estado de São Paulo, ocasionando chuvas isoladas. Na quinta-feira, a formação de novas áreas de instabilidade reforçam esse sistema, causando chuvas mais generalizadas sobre todo o estado. As temperaturas entrarão em declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma quinta-feira (18) com muitas nuvens a nublado, com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

Há uma estimativa de 15 milímetros de chuva, com temperatura máxima de 24 graus. A chuva deve cessar para o fim de semana, mas o frio deve retornar, com temperaturas que podem chegar a 7 graus.

