Botucatu terá tempo estável com ‘sensação de frio’ no fim de semana

Foto: Júnior Quinteiro

Tempo estável no estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens, exceto na faixa leste que permanece com muita nebulosidade e com previsão de poucas chuvas fracas e isoladas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Temperaturas continuam baixas em todo o estado, devido à predominância da massa de ar frio.

Sem Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de sol, sem nuvens no céu. As noites serão de tempo aberto ainda sem nuvens.

O frio ainda continua pela madrugada. Mínima de 09 graus e máxima de 24 graus no fim de semana. Não há previsão de chuva.

Compartilhe esta notícia