Botucatu terá ‘Semana da Conciliação’ na Justiça Federal

A Central de Conciliação da Justiça Federal de Botucatu está entre as unidades do país que irão participar entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro da Semana Nacional da Conciliação. Os interessados em solucionar conflitos judiciais de forma amigável podem pedir a inclusão de seus processos na pauta da Semana. Em razão da pandemia da Covid-19, a Justiça Federal da 3ª Região irá priorizar audiências virtuais realizadas pelas plataformas Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex e WhatsApp.

A iniciativa, que está em sua 15ª edição, terá como tema “Conciliação: menos conflito, mais resultado” e representa um esforço anual concentrado do Judiciário para a solução de conflitos judiciais de maneira harmoniosa nos Tribunais Estaduais, Federais e do Trabalho. Neste ano, a Semana foi adiada para não coincidir com o calendário eleitoral.

Nos meses que antecedem a ação nacional, os tribunais selecionam os processos que têm possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas a solucionarem os conflitos. Cidadãos e instituições também podem pedir a inclusão dos seus processos na pauta da Semana procurando o tribunal no qual ele tramita e informando o desejo de conciliação. As questões que ainda não têm processo judicial (pré-processual) e outros atendimentos voltados aos cidadãos também podem ser solucionados

Na página do Programa de Conciliação da Justiça Federal da 3ª Região (https://www.trf3.jus.br/conciliar/concilie-seu-processo/), é possível encontrar informações e solicitar a participação em uma audiência por meio da ferramenta “Concilie seu processo”. Os interessados que não conseguirem fazer parte da Semana terão seus pedidos analisados para futuras pautas de audiências de conciliação. O endereço eletrônico da Central de Conciliação de Botucatu para informações é o [email protected] A unidade fica na avenida Dr. Mario Rodrigues Tôrres, 77, na vila Assunção.

Fonte: Jcnet