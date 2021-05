Botucatu terá fim de semana de tempo instável

Uma frente fria aproxima-se do estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e causando chuvas e trovoadas isoladas durante o dia de sábado. No domingo, esse sistema atua sobre o estado, mantendo o céu nublado e a condição de instabilidade. Temperaturas com leve declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva. No sábado, 22, a temperatura pode chegar a 25 graus, com estimativa de 6 milímetros.

Já no domingo, dia 23, o cenário permanece o mesmo, com ligeira queda na temperatura. Mínima de 12 e máxima de 24 graus.