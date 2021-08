Botucatu terá fim de semana de sol com temperaturas em elevação

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, porém, permanece com previsão de chuvas fracas na região sul e na faixa leste paulista, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado e sem chuva. Temperaturas com leve declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de sol e sem previsão de chuva. A temperatura sobe.

De acordo com as estimativas, os termômetros podem chegar a 30 graus no próximo domingo, dia 15. A mínima no fim de semana ficará na casa dos 13 graus e o clima segue muito seco em toda a região.

Veja também