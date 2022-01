Botucatu terá fim de semana com calor, indica previsão

Arquivo Acontece Botucatu

Massa de ar quente e úmido continua atuando sobre o estado de São Paulo favorecendo a formação de áreas de instabilidade. Com isso, o Tempo ficará com céu parcialmente nublado na maioria das regiões. Temperaturas em elevação.

O fim de semana terá temperatura em elevação em Botucatu. De acordo com o Climatempo, o fim de semana terá diminuição da instabilidade, embora que estejam previstas pancadas de chuva isoladas.

No sábado (15) a temperatura pode chegar a 32 graus. Já no domingo (16) os termômetros devem ficar entre 30 e 31 graus, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

