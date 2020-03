Botucatu terá exposição e feira de plantas suculentas e cactos neste fim de semana

Neste final de semana Botucatu recebe a 1ª Exposição e Feria de Suculentas e Cactos. O Evento será sábado e domingo, dias 07 e 08 de março, das 09h00 às 18h00, no Sindicato dos Metalúrgicos, Rua Rodrigues Cesar, 422, na Vila dos Lavradores.

As suculentas são um tipo de planta que retém muito líquido, por isso o nome suculenta. São típicas do continente africano, mas podem ser facilmente encontradas também aqui no Brasil.

Por reterem bastante líquido, são ótimas para quem não tem muito tempo de cuidar de plantas e por isso acaba esquecendo de regar. As suculentas podem ficar dias expostas ao sol sem precisar de tanta água quanto outros tipos. Uma das mais populares que encontramos por aqui é a Espada de São Jorge.

Normalmente são confundidas com os cactos, mas não são a mesma coisa. Os cactos normalmente são reconhecidos pelos espinhos, mesmo que nem todas as espécies tenham, e as suculentas são reconhecidas pelas folhas mais “gordinhas”, mesmo que algumas espécies tenham a aparência de cactos.

Existem mais de 12 mil espécies de suculentas espalhadas pelo mundo, variando o tamanho de dois centímetros, como a Planta-pedra, até plantas com um metro e meio de altura, como o Aloé-arbóreo. Elas podem ser de diferentes famílias de plantas e algumas podem ter lindas flores .

A feria terá participação dos expositores: Patyflora cactos e suculentas Patrícia (Avaré), Os meninos das suculentas Gustavo & Leonardo (Botucatu), Cactos e suculentas M&M Márcia & Mário (Botucatu ), Goldem garden (londrina ) e Betina plantas (Youtuber).