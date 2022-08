Botucatu terá curso gratuito de orquídeas para Iniciantes e venda de orquídeas

O Círculo Orquidófilo Botucatuense, em parceria com a Prefeitura Municipal de Botucatu por meio da Secretaria do Verde promove nova edição do “Curso Gratuito de Orquídeas para Iniciantes e Venda de Orquídeas”, que ocorrerá no sábado e domingo, dias 20 e 21 de agosto, das 9h às 17h, no auditório do Parque Municipal de Botucatu.

Durante o evento, os visitantes poderão ver lindas espécies de orquídeas em floração, comprar plantas, vasos, adubos, substrato e insumos para o cultivo.

Também haverão 4 cursos gratuitos que ocorrerão durante os dias do evento, onde os participantes poderão aprender como cultivar suas orquídeas e ter lindas florações. Durante o curso haverá sorteio de plantas aos participantes.

As vagas para o curso são limitadas e os interessados devem fazer sua pré-inscrição pelo site https://orquidofilosbotucatu.com.br

A entrada é franca e o evento tem como objetivos promover e desmistificar a orquidofilia a toda população, além de divulgar a entidade e associar novos membros.

Site Oficial: https://orquidofilosbotucatu.com.br/

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (14) 99808-9039

