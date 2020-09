Botucatu terá calor de 32 graus e umidade relativa do ar que pode chegar a 17%

Tempo muito quente em Botucatu

O Tempo permanece estável no estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar seco. O sol predomina entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. Temperaturas elevadas e baixo índice de umidade do ar durante a tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

A temperatura máxima será de 32 graus, com mínima de 17 graus. Calor e tempo muito seco, com umidade relativa do ar a 17%.