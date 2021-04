Botucatu terá benção aérea neste Domingo de Páscoa

No próximo domingo, 04, as cidades de Botucatu e São Manuel receberão uma benção aérea para lembrar a Páscoa. Dentro de uma aeronave estará o Padre Emerson Anizi, que já fez diversas ações parecidas.

A benção terá uma hora de duração, das 11h00 às 12h00 com o Santíssimo Sacramento e recitação do Santo Terço. Bairros e Hospitais dos dois municípios serão sobrevoados.

Confira abaixo nota que foi divulgada pela Catedral Sant’Ana

Momento de oração e Esperança!!!

No Domingo de Páscoa estaremos sobrevoando as cidades de Botucatu-SP e São Manuel-SP com o Santíssimo Sacramento!!!

Cada Família em sua Casa é convidada a rezar o “Pai Nosso”, independentemente de sua religião, vamos nos unir em uma só voz neste momento que todos necessitamos de Esperança!!!

Sobrevoaremos nossos Hospitais rezando por todos nossos enfermos e Equipe que está trabalhando e se dedicando para cuidar de nossos amigos e familiares que ali se recuperam!!!

Juntos somos mais fortes, mas com Jesus em meio a nós somos imbatíveis!!!

Atualização: A Benção será das 11h00 às 12hoo