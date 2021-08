Botucatu terá arrecadação de alimentos em massa neste domingo de vacinação

Mais uma ação e solidariedade em Botucatu



A população de Botucatu poderá novamente fazer uma grande arrecadação de alimentos no dia da segunda dose da vacinação em massa, que será no próximo domingo, dia 08. A ação foi idealizada pelo Radialista Vanderlei dos Santos em parceria com os veículos de imprensa e Prefeitura de Botucatu.

No total, são 49 pontos definidos, com 303 “seções de vacinação”, mais os pontos de apoio. Como há uma estimativa de vacinar aproximadamente 67 mil pessoas em Botucatu, a arrecadação poderia ser mais uma vez recorde na história do município.

A pessoa que for se vacinar poderá levar o alimento para doação na própria escola ou ponto de imunização. A Prefeitura irá fazer a logística para recolher os alimentos no dia da imunização.

A exemplo do que ocorreu no dia 16 de maio, os alimentos doados serão encaminhados para entidades e distribuídos para famílias carentes. Cada cidadão poderá doar o quanto quiser.

Os supermercados Paulista e Central montarão cestas especiais para serem doadas na ação. Caso prefira, o cidadão poderá fazer a compra da cesta.

A aplicação da segunda dose será exclusiva para moradores de Botucatu, com idade entre 18 e 60 anos (menores de 18 anos não possuem vacina aprovada para essa faixa etária e maiores de 60 anos continuarão sendo vacinados nas unidades de saúde seguindo o Plano Nacional de Imunização).