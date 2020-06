Botucatu tem o menor número de internados por covid-19 desde o início da pandemia

São apenas 13 pacientes de Botucatu internados neste momento (Foto HCFMB)

Botucatu tem o menor número de pacientes internados por covid-19 desde o início da pandemia. A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira, 12, pelo Secretário de Saúde, André Spadaro.

São 11 pacientes internados suspeitos ou confirmados, sendo 11 no Hospital das Clínicas e 2 na Unimed. Destes, dois estão internados na UTI do HCFMB.

Esse é o menor patamar desde o início da pandemia, ainda na primeira quinzena se março. Esse número de se refere aos pacientes de Botucatu.

Segundo a Prefeitura, Botucatu tem um total de 417 casos confirmados de Covid-19. Esse número envolve todos os 274 recuperados, mais pacientes em quarentena, além de óbitos já registrados, que são 10 no município.

A ocupação de leitos continua baixa em Botucatu. No HCFMB a taxa é de 20% e no Hospital Unimed segue em 0%, ou seja, nenhum paciente internado em UTI na rede particular de saúde.

Veja o vídeo do Secretário com as informações