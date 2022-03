Botucatu tem condição de chuva para esta quarta-feira, indica previsão

Foto: André Godinho

Sistema frontal continua próximo ao litoral do estado de São Paulo, favorecendo a variação da nebulosidade, com chuvas e trovoadas isoladas, principalmente na faixa leste, onde há maior concentração de nuvens. Temperaturas estáveis no estado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma quarta-feira, 16, de sol com muitas nuvens. Há condições para pancadas de chuva à tarde e à noite.

A estimativa é de 25 milímetros de chuva para hoje em Botucatu e região. A temperatura máxima será de 28 graus.

Compartilhe esta notícia