Botucatu tem a noite mais fria do inverno

Botucatu registrou a menor temperatura do inverno durante a madrugada desta quinta-feira, dia 11. Em locais mais altos do município, a temperatura chegou a 5 grau, com sensação térmica ainda menor.

Apesar do registro da noite mais fria do inverno, os registros estiveram longe das menores temperaturas do ano. Ainda no outono, em meados de maio, Botucatu chegou a ter temperatura entre 2 e 3 graus.

O inverno deste ano está registrando altas temperaturas, como mínimas que chegaram a 21 graus e máximas de 23. A chamada estação fria termina no dia 22 de setembro.

O frio deve continuar nesta quinta-feira, potencializado pelo vento. A mínima deverá ser de 7 graus para a próxima madrugada. Não há previsão de chuva.

