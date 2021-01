Botucatu tem 99,8% de rebanho vacinado contra a aftosa

O estado de São Paulo registra um novo recorde na vacinação contra a febre aftosa com 99,9% dos 4.722.559 bovinos e bubalinos com idade de zero a 24 meses envolvidos na segunda etapa da campanha de vacinação, realizada durante o mês de novembro de 2020. Esse número é superior ao último recorde alcançado em 2017 com 99,62%.

Segundo os números, Botucatu teve 124.039 animais vacinados, o que representa 99,885 %. A EAD de Botucatu tem um total de 124.182 entre bovinos e bubalinos. As regiões mais próximas de Botucatu também tiveram êxito na vacinação.

EDA de Avaré – 95.669 – 95.666 – 99,997 %

EDA de Bauru – 170.433 – 170.325 – 99,937 %

EDA de Jaú – 58.143 – 58.105 – 99,935 %

“Mesmo com a quarentena instituída em março de 2020 em todo o estado de São Paulo em razão da pandemia de COVID-19, os criadores não deixaram de cumprir com suas obrigações de proteger seus animais contra a febre aftosa” disse Luiz Henrique Barrochelo, coordenador da Defesa Agropecuária do Estado, ressaltando ainda que “mesmo com todas as limitações, nossa equipe manteve-se em atividade para acompanhar a vacinação, fiscalizar as revendas para garantir a confiabilidade e melhor guarda dos produtos e ajudar o criador no lançamento das informações no sistema”.

Esta etapa da campanha envolveu um total de 100.990 propriedades rurais que possuíam bovídeos dentro da faixa etária estabelecida pela legislação. As 412 propriedades que ainda não apresentaram a declaração estão sendo visitadas pela Defesa Agropecuária e estarão sujeitas a multas.

O fechamento final da campanha será enviado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no dia 31 de janeiro.