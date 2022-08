Botucatu tem 7 cursos do Sebrae-SP com inscrições gratuitas abertas

A cidade de Botucatu tem sete cursos do Sebrae-SP com inscrições gratuitas abertas. São 18 vagas para a capacitação presencial na área de beleza e mais 180 vagas para os cursos online nas áreas do varejo, finanças, beleza, atendimento ao cliente e vendas.

O curso presencial será sobre técnicas de depilação e será realizado de 2 a 30 de setembro, com aulas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30, no Senac. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/sebraetecnicoBOTUCATU.

Já as demais turmas serão online. O curso Aprenda a vender melhor no varejo será realizado de 5 a 14, das 19h às 22h. Quem precisa de ajuda na gestão do salão pode se inscrever para o curso Organize o espaço de seu salão de beleza, entre 12 e 20 de setembro, das 13h30 às 16h42.

Os outros quatro cursos serão realizados em apenas um dia, das 19h às 21h: Atendimento ao Cliente (dia 14), Formação do preço de venda (dia 15), Como atrair mais clientes online (dia 21) e Faça Fotos e Vídeos Incríveis (dia 22).

Os interessados e interessadas podem fazer a inscrição por meio dos links abaixo. Outras informações pelo telefone (14) 3811-1710 (opção 4).

:: Cursos com inscrições abertas ::

Aprenda a vender melhor no varejo

Data: 5 a 14 de setembro, 19h às 22h12 (2ª a 6ª)

Organize o espaço de seu salão de beleza

Data: 12 a 20 de setembro, das 13h30 às 16h42 (2ª a 6ª)

Pré-inscrição no link http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE

Atendimento ao Cliente

Data: 14 de setembro

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/22300628

Formação do preço de venda

Data: 15 de setembro

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/22300863

Como atrair mais clientes online

Data: 21 de setembro

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/22301129

Faça Fotos e Vídeos Incríveis

Data: 22 de setembro

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/22301594

