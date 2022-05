Botucatu registra mais de 700 novos casos de Covid em uma semana, aponta Prefeitura em boletim

O boletim Coronavírus da Prefeitura trouxe neste sábado, dia 07, o fechamento da chamada semana epidemiológica em Botucatu. A estatística registra mais um aumento significativo no número de novos casos no município.

O relatório aponta 730 novos casos em Botucatu, sendo que na última semana foram 476 registros feitos. Essa é a sexta semana consecutiva de alta em novos casos reportados.

Apesar do sinal de alerta, o cenário ainda está longe do registrado há mais de 3 meses, quando houve um pico com mais de 3 mil casos entre o final de janeiro e começo de fevereiro.

Neste momento aproximadamente 600 pessoas se recuperam da Covid em casa, com sintomas leves ou assintomáticos. Não há pacientes internados na UTI, mas existe o registro de 5 pessoas em enfermarias da cidade.

